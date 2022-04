Dal sito ufficiale del Sassuolo:



"Quest’oggi i neroverdi hanno sostenuto una doppia seduta sul campo del Mapei Football Center. Al mattino la squadra ha lavorato divisa in due gruppi che hanno alternato forza in palestra e trasformazione sul campo con esercitazioni tecniche tattiche. Nella sessione pomeridiana i ragazzi di mister Dionisi sono stati impegnati in messa in azione, esercitazioni specifiche per reparto e partitelle a tema su campo ridotto. Lavoro differenziato per Abdou Harroui.



Domani è in programma un allenamento pomeridiano sempre presso il centro sportivo neroverde".