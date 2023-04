Mancano poco più di 24 ore al fischio di inizio della sfida del Mapei tra ile la, con i bianconeri che dovranno vincere obbligatoriamente se vorranno continuare a restare incollate alla zona alta dell'Europa. Bisogna ancora capire come e con quali uomini Massimiliano Allegri deciderà di affrontare gli emiliani, soprattutto in virtù di alcuni rientri importanti che si sono verificati in questa ultima settimana. Ma l'allenatore livornese dovrà ancora fare i conti con l'infermeria del J Medical, che ha visto presentarsi nella mattinata di oggi l'attaccante Moise, il quale sarà assente a causa di un fastidio al flessore. Nellaseguente il punto su tutti glibianconeri.