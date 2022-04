Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha pubblicato il report dell'allenamento odierno in vista del match contro il Sassuolo:



"La Juve continua la preparazione, in vista della trasferta di lunedì sera, contro il Sassuolo.

Oggi i bianconeri si sono ritrovati al mattino, alla Continassa; nel menu di giornata, esercitazioni tecniche divisi per reparto, ma anche lavoro dedicato al possesso palla e allo sviluppo della manovra, con partitella finale. Domani è vigilia, e come sempre, vigilia è conferenza stampa: appuntamento alle 12, in diretta su Juventus Tv dall’Allianz Stadium, con Mister Allegri".