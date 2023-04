Poche ore e la Juventus torna in campo per affrontare al Mapei il Sassuolo. Allegri dovrà pensare anche al ritorno in Europa League con lo Sporting Lisbona e si affiderà a forze fresche. In difesa, potrebbe riposare Bremer con uno tra Rugani e Bonucci al suo posto. Sulla destra, la sorpresa è Barbieri, che si candida alla maglia da titolare con Cuadrado in panchina. In attacco la certezza è Vlahovic, chi al suo fianco? In vantaggio Milik, anche se le opzioni sono tante.