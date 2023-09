Giorno di vigilia per la Juve, che domani affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium. In attesa delle parole in conferenza di Massimiliano Allegri, il tecnico confermerà in gran parte la squadra dell'ultimo match. Gli unici veri dubbi sono sulla fascia destra, dove Weah e Mckennie si contendono un posto con il primo che potrebbe ritrovare la titolarità dopo le prime due gare, e a centrocampo. Solo una maglia dal primo minuto tra Fagioli e Miretti insieme alla coppia Locatelli-Rabiot.