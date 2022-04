1









Tegola per il Sassuolo, che lunedì 25 aprile affronterà la Juve in campionato. La squadra di Alessio Dionisi ha perso per infortunio il difensore Jeremy Toljan, che resterà ai box fino al termine della stagione. Ecco il comunicato del club emiliano: "In data odierna il calciatore neroverde Jeremy Toljan, a seguito dell'infortunio riportato nel corso della gara di campionato Cagliari-Sassuolo, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della clavicola destra ad opera del Prof. Giuseppe Porcellini presso il Policlinico di Modena. L'intervento è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà da subito le cure riabilitative".