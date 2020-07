Dopo il pareggio con l'Atalanta la Juventus volta pagina e prepara la sfida col Sassuolo in programma mercoledì sera: "La Juve si avvicina lavorando all'impegno di mercoledì sera contro il Sassuolo - si legge sul sito del club - Il gruppo si è ritrovato in mattinata, al Training Center, e ha proseguito la preparazione alla sfida di Reggio Emilia.



Oggi la squadra ha ancora differenziato l'allenamento: recupero per i protagonisti in campo sabato sera, lavoro tecnico e conclusioni per il resto del gruppo.



Bentancur, Bernardeschi, Danilo, Cuadrado, Matuidi e Ronaldo hanno usufruito di una giornata di riposo; seduta personalizzata, invece, per Bonucci, de Ligt e Rabiot.



Domani sarà vigilia: l'allenamento dei bianconeri, che la mattina seguente partiranno per l'Emilia Romagna, si svolgerà al pomeriggio".