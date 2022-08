Come racconta il Corriere dello Sport, la novità principale è quella legata a Filip, "gettato nella mischia al debutto quando ormai la pratica Sassuolo era stata archiviata ma ora chiamato a prendere possesso di quella fascia sinistra che sarà di sua proprietà in attesa del recupero di Chiesa".Secondo il quotidiano, l'infortunio di Angel Di Maria non ammette ulteriore tempo d'ambientamento, al di là del sistema di gioco scelto da Allegri nella Juve di Genova ci sarà anche Kostic.