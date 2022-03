Dopo la sconfitta contro l'Udinese, la Sampdoria riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti in vista del match contro la Juventus, che si giocherà sabato prossimo a Marassi alle 18. L'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo dovrà fare a meno dello squalificato Murru, mentre sul fronte infortunio sono da monitorare le condizioni di Askildsen, alle prese con un problema al ginocchio sinistro e Supryaga (caviglia destra). I due sono al momento in dubbio per la partita contro la Juve.