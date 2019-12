Gigi Buffon in porta. E partiamo dalle certezze della formazione bianconera anti Samp, anche perché sul resto c'è sempre qualche dubbio a insidiare. In difesa? De Ligt sarà nuovamente con Bonucci, nonostante un super Demiral nelle ultime due partite; Cuadrado e Alex Sandro potrebbero poi tornare titolari a discapito di Danilo e De Sciglio. In mezzo, Pjanic vertice basso, e con Bentancur squalificato Sarri confermerà Rabiot mezzala sinistra. O destra. Dipenderà da chi vincerà il ballottaggio finale tra Emre Can e Matuidi.



IN ATTACCO - E poi? E poi tridente. O almeno queste erano le intenzioni di Sarri alla vigilia. Dybala-Higuain-Ronaldo. Ieri Sarri li ha provati nuovamente insieme, e l'unico a insidiare il trio sembra essere Bernardeschi. In quel caso, sarebbe Higuain a star fuori.