Il pareggio? Un risultato non comune negli scontri tra Juve e Sampdoria, almeno in tempi recenti. Dal 2015 in avanti, infatti, le sfide di Serie A tra bianconeri e blucerchiati non si sono mai concluse con una X, con dodici successi per la Vecchia Signora e due per la squadra ligure: nello stesso periodo, i genovesi hanno perso più partite del massimo campionato solo contro il Napoli (13).