Sabato alle 18, la Juventus scende in campo per affrontare la Sampdoria, tra le mura di Marassi. Una sfida importante, per dare continuità e consolidare l'obiettivo quarto posto. A presentare la gara, come di consueto, il tecnico Massimiliano Allegri che interverrà in conferenza stampa domani, venerdì 11 marzo, a partire dalle 14.