"Quindicesima in classifica, con 26 punti in 28 giornate; 7 vittorie, 5 pareggi, 36 gol fatti e 48 subiti: questo il ruolino di marcia della Sampdoria, che ha alternato una partita in gol con una senza reti nelle ultime nove gare di campionato, dal 6 gennaio in avanti; gol di Caputo contro l’Udinese nella più recente.



La Samp ha vinto, senza subire gol, le ultime due partite casalinghe di campionato (4-0 contro il Sassuolo e 2-0 contro l’Empoli); i blucerchiati non fanno meglio dal periodo dicembre 2018-gennaio 2019, quando vinsero quattro gare interne di fila, tre delle quali senza concedere reti."