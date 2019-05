alla Juve

. Juventus e Sampdoria si sfidano alle 18 con tre punti in palio che non servono più a nessuna delle due. Sarà l'occasione per vedere l'ultima volta di Allegri sulla panchina della Juventus, con anche Barzagli e (quasi sicuramente) Caceres ai saluti. Dall'altra parte, l'ex bianconero Quagliarella potrebbe festeggiare il titolo di capocannoniere.Ecco l'avvicinamento alla partita, con tutte le informazioni e le ultime notizie.Entrambi gli allenatori hanno già dato l'undici di partenza, eccoli:Rafael; Berezynski, Colley, Ferrari, Sala; Linetty, Praet, Barreto; Ramirez; Quagliarella, Defrel.​12.00 - L'ultima conferenza di Allegri 11.00 - La conferenza di Giampaolo 10.00 - Come fare per vederla? Cliccate qui per scoprirlo.