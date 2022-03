Dal sito ufficiale della Juventus:



"Il 25% dei gol segnati dalla Sampdoria in questo campionato è arrivato nei primi 15 minuti di gioco (9/36) nessuna squadra ha una percentuale più alta; inoltre nessuna squadra ha una percentuale più alta di quella blucerchiata per quanto riguarda i gol subiti nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato: il 21% delle reti sono arrivate in questo intervallo (10/48)".