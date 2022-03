Dal sito ufficiale della Juventus:



"Tra il 2008 e il 2015 Sebastian Giovinco ha giocato 89 partite e segnato 12 gol in Serie A con la maglia della Juventus; contro la sua ex squadra ha realizzato quattro gol in sei partite nel massimo campionato, tutti con la maglia del Parma – contro nessuna avversaria ha segnato di più nella competizione (quattro reti anche contro l’Udinese, ma in 13 sfide)".