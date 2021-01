Domani alle 18 la Juventus fa visita alla Sampdoria per la prima partita del girone di ritorno. Una sfida che chiuderà un gennaio rovente per aprire un febbraio ancor più infuocato. Una partita che vede Pirlo avere a di nuovo a disposizione gran parte dell'organico. Soprattutto, ha a disposizione l'intera difesa dopo un lungo periodo di emergenza. L'ultimo ritorno è stato quello di Alex Sandro dopo la negativizzazione dal Covid-19: il terzino sinistro bianconero è entrato in campo nel finale del match vinto con la Spal mercoledì sera, ma domani partirà dalla panchina. Ancora deve tornare al meglio della condizione. Al suo posto giocherà Danilo.