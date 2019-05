L'ultima di campionato, l'ultima della stagione, l'ultima di Allegri e Barzagli. La Juve saluta l'annata 2018/19 con gli ultimi 90' a Marassi contro la Samp: ecco 10 statistiche da conoscere prima del match, come riportate sul sito ufficiale bianconero.



"​CONFRONTO NUMERO 122 Ampiamente in vantaggio i bianconeri con 59 successi, a fronte dei 25 blucerchiati - completano il bilancio 37 pareggi.



OTTO VOLTE ALL'ULTIMA La sfida tra Sampdoria e Juventus è stata disputata già otto volte nell’ultimo turno di Serie A, con quattro vittorie bianconere, una ligure e tre pareggi; l’incrocio più recente ha visto un largo successo dei piemontesi (5-0, maggio 2016).



JUVE SETTE SU OTTO La Juventus ha vinto sette delle ultime otto sfide contro la Sampdoria nella massima serie (1P), realizzando in media 2,5 gol a partita nel periodo.



SESSANTUNESIMO AL FERRARIS 61° incrocio al Ferraris tra Sampdoria e Juventus in Serie A: bilancio favorevole ai bianconeri con 22 vittorie, rispetto alle 20 dei liguri - 18 pareggi completano il quadro.



L'ULTIMA E' BLUCERCHIATA La Sampdoria ha vinto l'ultima sfida interna contro la Juventus in Serie A (3-2 nel novembre 2017): i blucerchiati non vincono due partite in casa consecutive contro i bianconeri dal dicembre 1991.





JUVE IN GOL A MARASSI La Juventus è andata a segno nelle ultime sei gare al Ferraris contro la Sampdoria in Serie A, segnando due reti nell’ultima occasione: i bianconeri non realizzano almeno due gol in due match esterni di fila contro i blucerchiati dal settembre 2004.



CINQUE PUNTI DA INIZIO APRILE La Sampdoria ha conquistato solo cinque punti (1V, 2N, 5P) da inizio aprile, solo Genoa (quattro) e Fiorentina (due) hanno fatto peggio nel periodo in questo campionato.



LA PERCENTUALE SAMPDORIANA La Sampdoria è la squadra con la più alta percentuale realizzativa nell’attuale Serie A (12,3%).



CHIELLO E LA SAMP Giorgio Chiellini ha realizzato quattro gol contro la Sampdoria, la sua vittima preferita in Serie A; i blucerchiati sono, inoltre, una delle due squadre contro cui il difensore bianconero vanta una doppietta nel massimo campionato (4-1, ottobre 2016).



ALLEGRI E GIAMPAOLO Sono 12 i precedenti tra Giampaolo ed Allegri in Serie A: conduce il tecnico della Juventus con otto successi, a fronte dei tre dell’attuale allenatore blucerchiato - un pareggio completa il bilancio".