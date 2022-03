. Al netto di alcune prestazioni non particolarmente brillanti, anche in questa stagione Juansi è dimostrato essere un insostituibile nella rosa della, uno di quei calciatori capaci di rompere l’equilibrio, infiammare i match e risolverli con una giocata, come successo contro la, per esempio.L’esterno colombiano, nella giornata di ieri, non era sceso in campo con i compagni, al Training Center della Continassa, perché colpito da una sindrome influenzale. Cuadrado è tornato ad allenarsi oggi ma, per lui, solo lavoro differenziato.Nei prossimi giorni, quindi, le condizioni di Cuadrado verranno valutate da vicino, per decidere se potrà scendere in campo, contro la Sampdoria, dal primo minuto o per uno spezzone.