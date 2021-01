La conferenza stampa della vigilia è un rituale irrinunciabile nel calcio di oggi. Direttamente dal sito ufficiale della Juventus vi riportiamo le indicazioni su quando parlerà l'allenatore bianconero in vista del match contro la Sampdoria in programma sabato alle 18: "Nella giornata di domani alle ore 13.00 mister Pirlo risponderà alle domande dei giornalisti invitati e collegati da remoto. Come sempre, sarà live su JTV. A seguire il gruppo si ritroverà per la seduta di allenamento della vigilia."



Ovviamente la conferenza potrete seguirla anche in diretta testuale qui su Ilbianconero.com