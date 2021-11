"Salernitana e Juventus si sfideranno domani per la terza volta nella loro storia a Salerno. Granata imbattuti nelle due sfide casalinghe di Serie A disputate contro la Juventus (1V, 1N), mentre ne sono usciti sconfitti dalle due giocate in trasferta.L’ultimo precedente tra le due formazioni nel massimo campionato, risale al 2 maggio 1999: vinse la squadra campana 1-0 grazie al gol nel primo tempo di Marco Di Vaio.Dopo il pareggio per 1-1 contro il Cagliari, la Salernitana potrebbe restare imbattuta per due partite di fila per la prima volta in questo campionato; l’ultima delle due vittorie per i campani nella Serie A in corso è arrivata proprio di martedì, contro il Venezia a ottobre.Nwankwo Simy ha trovato il gol in entrambe le sfide casalinghe disputate contro la Juventus in Serie A: con la maglia del Crotone nell’aprile 2018 e nell’ottobre 2020 (tutte e due le partite sono terminate 1-1).Milan Djuric ha segnato un gol nel suo unico match di Serie A disputato contro la Juventus: Cesena-Juventus 2-2 del febbraio 2015. In quella partita (in cui andó a segno anche Morata) fornì anche l’assist per il gol di Brienza."