Piove sul bagnato in casa, dove alla crisi di risultati si aggiunge il problema infortuni. Conai box, per la partita di martedì sera contro lasi dovrà pensare a una nuova soluzione tattica per la linea mediana, per cuipotrebbe optare per lo spostamento al centro di, che con l'Atalanta è partito ancora sulla sinistra nell'ormai noto centrocampo "storto". A parlare di questa ipotesi è stato lo stesso tecnico nel post partita, ai microfoni di DAZN: "Quando abbiamo giocato con due mediani Rabiot ha finito la partita molto bene. Magari questa è una soluzione che potremmo adottare più avanti".