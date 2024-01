A distanza di 24 ore dalla sfida contro la Salaernitana, in casa Juve si sta nuovamente parlando del prossimo impegno contro il club campano. Domenica alle 18 infatti, i bianconeri faranno visita alla squadra di Filippo Inzaghi in quel dell'Arechi, dove dovranno ripetere quanto di buono fatto ieri per continuare a mantenere la pressione alta sull'Inter. In attesa di conoscere quelli che saranno i calciatori convocati da entrambi gli allenatori, ecco quella che potrebbe essere la probabile formazione dei padroni di casa per affrontare la Juve.SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Legowski, Maggiore, Bohinen; Candreva, Tchaouna; Simy. All. F. Inzaghi.