La Juve si prepara ad affrontare la sfida di campionato contro la Salernitana, in programma martedi sera all'Arechi. In attesa di scoprire le liste dei convocati delle due squadre, ecco di seguito quella che potrebbe essere la formazione scelta da Davide Nicola per affrontare i bianconeri.SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Piatek, Dia. All. Nicola.