Durante la conferenza stampa alla vigilia del turno infrasettimanale che vedrà laospitare laha sciolto anche qualche dubbio di formazione, facendo la conta degli indisponibili. L'infermeria resta affollata, e la situazione potrebbe portare il tecnico a optare per un cambio di modulo.Contro l'Atalanta erano già rimasti fuori dalla lista dei convocati. A questi si è aggiunto, che tornerà nel 2022, dopo la sosta natalizia.La lista dei convocati non è ancora stata diramata, ma in conferenza Allegri ha sciolto alcuni dubbi di formazione. In porta ci sarà, dato che "Perin non gioca". In difesa, ancora out: "Non è proprio pronto: lo rivedremo col Genoa". Buone notizie invece per quel che riguarda: "​Rientra. C'è bisogno della sua esperienza, così come della freschezza dei ragazzi che sono con noi". Potrebbe far rifiatare. Capitolo centrocampo: "? Sta molto meglio, ha giocato e fatto tanti chilometri, i giocatori non sono macchine". Se sarà 4-3-3, oltre all'uruguaiano potrebbero giocare Locatelli e Rabiot, con McKennie e Arthur ancora in panchina.si candida per un posto da titolare con, in vantaggio su. Le tre gare in pochi giorni, infatti, dovrebbero spingere Allegri a affondare le mani in tutta la rosa, nella sua profondità.