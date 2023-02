La Juve si prepara per affrontare al meglio la trasferta di Salerno, nell'insolito posticipo di campionato del martedì sera. C'è un dato che incuriosisce molto, perchè dopo il pareggio avvenuto tra la due compagini nella sfida di andata, le due squadre potrebbero pareggiare due gare consecutive per la prima volta in Serie A.