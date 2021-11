Gli esperti di Sos Fanta hanno dato alcuni consigli su chi schierare, e chi no, per quel che riguarda l'anticipo di Serie A tra Salernitana e Juventus. Eccoli di seguito.: poco, pochissimo da pescare per il fanta nonostante la crisi degli uomini di Allegri. Difensori da evitare in blocco, Zortea spinge mentre Obi, L. Coulibaly e Di Tacchio sono da far accomodare fuori in serenità. Federico Bonazzoli è sempre il primo a battersi come un leone, ve lo avevamo già detto a Cagliari ma qui ovviamente è altra storia; Djuric & co, guardare altrove.: mettete de Ligt, con fiducia. Sì anche a Bonucci, Cuadrado deve diventare un’arma pericolosa in queste partite. Bentancur non convince, si può rimettere Locatelli anche in zona tiro. Chance per, continua a sembrare fumoso invece Bernardeschi. Paulosi può riprendere gol e fiducia, una chancela vale. Morata al di là del minutaggio: vista la partita, per una volta si può mettere.