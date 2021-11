Durante la conferenza stampa alla vigilia diMassimilianoha citato spesso. L'assenza di, infatti, sembrerebbe dare l'opportunità allo svedese di tornare a giocare dal primo minuto, tra l'altro per diverse partite da qui alla fine del 2021. Ma cosa ne pensa il tecnico?Secondo Allegri, "al posto di? Non so se sarà la soluzione giusta, lo è vincere la partita. Che sia, non so. Ma la soluzione giusta è vincere".Ci sarà spazio pero sarà una Juve diversa con Kulusevski e Dybala? "Basta dargli una maglia e giocano,", ha risposto Allegri che ha poi pungolato lo svedese e gli altri centrocampisti, visto che la squadra segna poco: "Dovranno far gol, un po' in più i centrocampisti".