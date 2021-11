Alla consueta conferenza stampa della vigilia,ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la. Lista che, però, non è stata diffusa a mezzo stampa: non compare sul sito ufficiale del club, né tantomeno sui canali social. Una scelta che non sembra essere una dimenticanza, visto che è pratica diffusa comunicare l'elenco dei calciatori convocati il giorno prima di una partita."Stiamo preparando la gara in una certa maniera, col Cagliari non abbiamo subito molto ma abbiamo prodotto poco quindi dobbiamo essere più incisivi. Abbiamo delle idee e dobbiamo fare il massimo per riuscire a metterle in pratica. Dobbiamo provare a giocarcela con tutti per poter lottare per il nostro obiettivo", aveva detto Colantuono in conferenza.