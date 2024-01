Cresce l'attesa per Salernitana-Juventus, in programma alle 18 allo stadio Arechi. A guidare la difesa bianconera ci sarà ancora una volta Gleison Bremer, titolare inamovibile di questa squadra. Il brasiliano ha caricato i compagni a poche ore dalla sfida con un messaggio sui social. "Vamos" la descrizione che usa Bremer. Accanto a lui in difesa ci saranno Gatti e Danilo, mentre Rugani si siederà in panchina ed è l'unico cambio difensivo che ha disposizione Allegri.