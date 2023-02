Poco più di 24 ore ci separano al prossimo impegno della Juve, chiamata a scendere in campo nella trasferta dell'Arechi contro la Salernitana. Diversi i dubbi di formazione per miste Allegri, il quale ha escludere dalla lista dei convocati ancora una volta Paul Pogba, a causa dell'affaticamento muscolare che lo afflitto la scorsa settimana. Così' come non ci saranno Leonardo Bonucci e Leandro Paredes, quest'ultimo fermatosi nella seduta di allenamento odierna. Dunque, se i maggiori dubbi dell'allenatore livornese sono su chi schierare a centrocampo, si potrebbe dire che anche per l'attacco la situazione non è altrettanto differente.- Bisogna, infatti, capire chi partirà dal primo minuto tra Dusane Moise, dato che la forma fisica dell'attaccante azzurro sembra essere migliore rispetto a quella del serbo, ancora sulla strada del ritrovo. Ecco perchè, non è da escludere la possibilità che l'ex viola possa partire dalla panchina e fare il suo ingresso ad opera in corso, dosando di conseguenza le energie e cercando di tornare ad essere risolutivo come un tempo.