Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche di Kenan. Ecco il suo commento: "Non è dare continuità, ce l'hanno... Chi gioca dall'inizio o chi subentra, sono giocatori importanti. Sono stati fatti cambi l'altra sera e sono entrati giocatori bravi nell'uno contro uno come Weah e Yildiz. Non conta chi è titolare nel calcio di oggi, domani dovrò spezzare la partita a qualcuno. Mancherà Cambiaso, ha 38.5 di febbre, vediamo come sta, ma difficilmente sarà della partita".