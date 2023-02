; Allegri lo ha fatto capire apertamente in conferenza stampa. Il tridente è un ipotesi ma al momento difficilmente percorribile nella testa del tecnico bianconero.e Kean-Chiesa pronti a subentrare nel secondo tempo, non mancano altri ballottaggi. Uno sulla destra dove secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe giocare De Sciglio e non Cuadrado.In mezzo al campo, nonostante le scelte siano quasi obbligate con le assenze di Paredes e Pogba, in realtà Allegri dovrà scegliere chi completerà il terzetto insieme a Rabiot e Locatelli., che ormai si è preso a tutti gli effetti la titolarità in attesa che prima o poi rientri anche Pogba.