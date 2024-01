Weah scalpita!

Tra poco più di 24 ore lasarà chiamata ad affrontare laper la seconda volta in tre giorni, con i tifosi juventini che sperano di poter assistere ad un'altra goleada. Ci saranno sicuramente delle differenze rispetto alla gara di Coppa Italia e il riferimento non va soltanto a quello che offrirà il campo, ma anche e soprattutto ai giocatori che scenderanno all'interno del rettangolo verde. Già, perchè Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con, il migliore in campo nella gara di giovedì.Nella conferenza stampa iniziata pochi istanti fa infatti, l'alleantore livornese ha annunciato l'assenza dell'esterno bianconero causa febbre e di conseguenza, bisognerà capire chi sarà il favorito a prendere il suo posto. Al momento,, con Kostic pronto ad agire sul fronte opposto.