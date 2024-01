Salernitana-Juve, la probabile formazione

Sarà un’altra partita: almeno su questo, Massimilianoe Pipposono stati d’accordo, al termine didi Coppa Italia. I bianconeri lo sanno bene, all’Arechi li aspetta un ambiente carico e ostile e di fronte troveranno una compagine che con il coltello tra i denti prova a raggiungere l’obiettivo salvezza. Un errore che non si deve compiere è quello di sbagliare l’approccio, sottovalutare il match, come successo nei primi minuti della sfida dell’Allianz.In vista della sfida di domenica, prime idee di formazione per Massimiliano. Innanzitutto una certezza: per adesso non c’è spazio per un modulo che preveda Chiesa e Yildiz insieme, si parte sempre dal. Altra certezza: in porta torna, mentre davanti a lui dovrebbero schierarsi. Non dovrebbe esserci spazio, almeno dal primo minuto, per Daniele, protagonista di Coppa. Non si lamenta di essere dietro nelle gerarchie – lo ha spiegato ai microfoni di Mediaset -, forse una chance la meriterebbe.Risalendo il campo, la linea a 5 di centrocampo. Sulla destra l’ormai imprescindibile, al suo fiancocome mezzala destra. In mezzo, al posto dello squalificato, dovrebbe giocare, ex della sfida e ormai eletto a prima riserva del play bianconero. Il lato mancino non cambia e riproponecome mezzala esul binario.Davanti si accende il ballottaggio. In pole l’italiano, ma Kenan spinge e a forza di giocate e gol prova a scalare le gerarchie. Allegri l’ha definito come un cambio utile quando le altre squadre sono sulle gambe, per questo per lui potrebbe esserci spazio nella seconda parte di match. Diminuiscono i dubbi per l’altra punta, parte favorito Dusan