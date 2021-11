Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il futuro dellaè fortemente a rischio. C'è solo una settimana di tempo per ricevere offerte vincolanti da acquirenti interessati a rilevare il club: dovranno pervenire, come deciso dai trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò.Il prossimo, infatti, è il termine ultimo stabilito dalla Figc per il cambio di proprietà, pena laI tifosi granata attendono in preda alla tensione: hanno chiesto alla Lega Serie A di non concedere ulteriori proroghe e di vigilare con attenzione sulle offerte, affinché venga garantita la discontinuità dal passato., che la scorsa estate aveva chiestoper la cessione del club, ora si accontenterebbe ora di incassarne circa. Le offerte presentate al trust, però, sarebbero state giudicate ben al di sotto delle aspettative.