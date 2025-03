Verso Roma-Juventus, Ranieri perde un giocatore: non ci sarà per squalifica

AFP via Getty Images

Roma-Juventus: Ranieri perde Saelemaekers

Tre vittorie su tre per le squadre che stanno lottando per il quarto posto negli anticipi della trentesima giornata di Serie A. Oltre al successo del Bologna a Venezia c'è stata la vittoria della Juventus contro il Genoa e quella della Roma a Lecce. Tutte e tre partite concluse per 1-0. Settimana prossima ci sarà lo scontro diretto tra i bianconeri e la Roma, con i giallorossi che hanno la possibilità di agganciare la Juve in classifica (sarebbero avanti per gli scontri diretti a pari punti).Nella vittoria della Roma contro il Lecce grazie al goal di Dovbyk a 10 minuti dalla fine, è arrivata anche una brutta notizia per il tecnico italiano. Ranieri domenica non potrà sicuramente contare su Alexis Saelemaekers, atteso da un turno di squalifica in quanto ammonito da diffidato. Oltre all'esterno belga, la Roma ha fuori anche il grande ex Paulo Dybala, operato al tendine del semitendinoso e costretto ai box fino al termine della stagione.

Per quanto riguarda la Juventus invece, non ci sono squalificati e Tudor conta di poter riavere a disposizione sia Andrea Cambiaso che Douglas Luiz, aumentando le opzioni per il grande appuntamento in programma domenica sera all'Olimpico.