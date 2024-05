Si avvicina sempre di più la sfida tra Roma e Juventus, in programma domenica allo Stadio Olimpico. I bianconeri arrivano all'appuntamento, che può valere la qualificazione della Champions League, con tutta la rosa al completo. Buone notizie quindi per Massimiliano Allegri che potrà scegliere. Potrebbero esserci novità rispetto all'ultima partita. Ad esempio a centrocampo, dove Mckennie si candida a tornare titolare con Cambiaso quindi che può spostarsi nuovamente sulla fascia. In attacco, accanto a Dusan Vlahovic, è pronto a rientrare dal primo minuto Federico Chiesa, rimasto inizialmente in panchina con il Milan. Domani Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia del big match.