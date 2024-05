De Rossi: “Servirà una prova eccezionale dei giocatori e anche dei nostri tifosi. Abbiamo bisogno che continuino a spingerci per arrivare in fondo con loro, spalla a spalla, come è sempre stato”.



Coloriamo l’Olimpico di giallorosso!#RomaJuve pic.twitter.com/6EYjvlGcEN — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2024

: questo l'appello della, diffuso tramite i social, in vista della sfida casalinga di domani contro la, per cui l'impianto della Capitale sarà ancora una volta sold out. "Servirà una prova eccezionale dei giocatori e anche dei nostri tifosi", erano state le parole in conferenza stampa del tecnico Daniele, rivolgendo a sua volta un invito alla piazza giallorossa: "Abbiamo bisogno che continuino a spingerci per arrivare in fondo con loro, spalla a spalla, come è sempre stato".