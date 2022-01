Non sarà della gara Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il numero 22 giallorosso non è stato convocato e guarderà da casa il big match. Una assenza importante dell'ultima ora per Mourinho che dovrebbe schierare Shomurodov o avanzare Mkhitaryan. A destra esordio per Maitland-Niles.