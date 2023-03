Roma-Juventus è un match che ha avuto non pochi giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. Questa foto è tra le più significative e riguarda la gara del 1986, anno nel quale i bianconeri prevalgono sui rivali nella corsa scudetto. Proprio in quella stagione Zbigniew Boniek passa da Torino a Roma, mentre Lionello Manfredonia fa il viaggio in direzione contraria (provenendo dalla Lazio), per poi tornare nella Capitale e giocare un anno con il polacco in giallorosso.MIRALEM PJANICUn contrasto di Andrea Barzagli con Miralem Pjanic in Roma-Juventus del 2011-12. Siamo nell'anno del primo scudetto bianconero dello scorso decennio. Quattro tricolori ancora per la Signora e poi il difensore italiano e il centrocampista bosniaco si ritroveranno compagni di squadra per ulteriori conquiste.ANGELO DI LIVIOAngelo Di Livio entra in una speciale categoria. In Serie A non ha mai indossato la divisa della Roma, ma nel settore giovanile giallorosso vi è cresciuto. Dopo varie tappe in provincia è arrivato alla Juventus nel 1993, dove ha vissuto i momenti più importanti della sua carriera.DARIO BONETTIRoma-Juventus di domenica 17 marzo 1985: Paolo Rossi avanza palla al piede e lo contrasta un giallorosso col numero 3, Dario Bonetti. Per l'attaccante bianconero è l'ultimo Roma-Juventus della sua carriera, l'anno dopo giocherà nel Milan. Il difensore avversario invece approderà a Torino nel 1989 e vi starà due stagioni.ROMEO BENETTIUn'azione di Roberto Bettega all'Olimpico, nel Roma-Juventus chiuso sull'1-3 proprio da una sua rete. A contrastarlo - vicino al numero 3 Michele De Nadai - c'è Romeo Benetti, che solo pochi prima giocava con lui a Torino e insieme al quale ha centrato la storica accoppiata scudetto-Coppa Uefa del 1977.