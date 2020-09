Si sa, Carlo Pinsoglio è un uomo spogliatoio che ama coinvolgere i compagni. Alla vigilia della partita di domani sera contro la Roma, ad esempio, il terzo portiere della Juventus ha pubblicato una storia su Instagram che lo vede insieme al collega titolare Wojciech Szczesny su un pullman. L'entusiastico messaggio è chiaro, e scritto in inglese per farsi capire meglio da tutti: "Prima gita fuori casa della stagione". E poi l'hashtag #DaiUnPoEh tipico del 30enne portiere piemontese, cresciuto nella Juve e riapprodatovi 3 anni fa dopo diverse annate da titolare in Serie B.