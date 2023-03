Adrienha segnato cinque gol in questo campionato, tutti in casa: è il giocatore che ha realizzato più reti in incontri domestici senza andare a segno al di fuori dalle mura amiche nel torneo in corso. L'ultimo centrocampista dellacon più centri in una singola stagione di Serie A è stato Saminel 2017/18 (nove). Il francese, ora, è intenzionato a rompere anche il "tabù trasferta": oggi una prima occasione, nel big match contro laallo Stadio Olimpico.