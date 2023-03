Non sarà al completo la Roma che affronterà la Juventus nel posticipo di Serie A. José Mourinho infatti non potrà contare sul nuovo acquisto, Solbakken. Il norvegese ha accusato un problema muscolare e salterà la gara con i bianconeri. In dubbio invece Lorenzo Pellegrini, che non si è allenato per l'influenza anche se proverà a recuperare in vista del big match.