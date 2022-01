Dopo il ko con il Milan, subito la ripresa a Trigoria per preparare la sfida alla Juve. Contro i bianconeri Mourinho dovrà fare a meno dei due squalificati Karsdorp a destra e Mancini in difesa. Maitland-Niles è un elemento in più appena arrivato dal mercato ma difficilmente sarà pronto per esordire dal primo minuto in un match così delicato. Possibile che il portoghese si affidi all'usato sicuro: Cristante o Kumbulla nel pacchetto dei tre difensori, El Shaarawy come esterno a destra per dare anche più concretezza in avanti alla Roma.