Ainsley Maitland-Niles è il primo rinforzo del mercato invernale per la Roma di Mourinho. Arrivato in prestito secco dall'Arsenal (la Roma pagherà circa 1 milioni di euro da qui a fine anno, bonus compresi), secondo il Corriere dello Sport starebbe espletando tutte le pratiche per ottenere il permesso di soggiorno nelle prossime ore, affinché Mourinho possa convocarlo già per la sfida di domenica pomeriggio contro la Juventus.