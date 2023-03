Dopo l'allenamento a porte aperte nella giornata di ieri, la Juve prosegue il lavoro in vista del big match all'contro la Roma, in programma domenica ser. Previsto per lui un nuovo spezzone di partita dopo quello nel derby. Non solo Pogba, anche Miretti è ormai totalmente recuperato e sarà convocato, aumentando le opzioni a centrocampo per Allegri. Tutti a disposizione, anche Cuadrado e Kostic che ieri non avevano svolto la seduta con la squadra, ad eccezione di Milik e Kaio Jorge."Roma-Juventus si avvicina. I bianconeri, dopo la seduta di giovedì davanti ai tifosi, si sono ritrovati nella mattina di venerdì per continuare a preparare la sfida in trasferta con i giallorossi.La squadra ha lavorato su esercitazioni tecniche focalizzate allo sviluppo della manovra, svolgendo poi una partitella. A completare il menu, esercitazioni specifiche per reparto.Domani, sabato 4 marzo, l'allenamento è in programma nel pomeriggio, a seguire la partenza per Roma. Prima, alle 11:30, Mister Allegri incontrerà i giornalisti per la conferenza stampa nella sala stampa dell'Allianz Stadium".