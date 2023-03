Domenica sera allo stadio Olimpico andrà in scena il big match tra Roma e Juventus. Buone notizie per Josè Mourinho perché dopo la squalifica di Smalling, scontata nell'ultimo turno di campionato, il tecnico portoghese avrà tutta la rosa disposizione. Nessun infortunio e nessun giocatore squalificato. Scenderà in campo quindi la formazione tipo della Roma.ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.