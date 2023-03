Dal sito ufficiale della Juve il report dell'allenamento di oggi alla Continassa.Allenamento davanti ai tifosi a tre giorni da, in programma domenica 5 marzo alle ore 20.45 all'Olimpico di Roma. L'obiettivo, contro i giallorossi, sarà quello di centrare la quarta vittoria consecutiva in Serie A.La squadra si è ritrovata questa mattina aldopo il giorno di riposo post Derby della Mole vinto. Scarico per chi è sceso in campo contro il Torino, mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni per la manovra avanzata e la finalizzazione e una partitella finale.Domani, antivigilia del match, l'appuntamento per proseguire la preparazione è fissato al mattino.