"Roma-Juventus è una sfida che ha generato momenti indimenticabili. E non di rado regalando immagini che viste oggi, a distanza di tempo variabile, riescono a contenere significati che vanno oltre il singolo incontro. Qui siamo nella gara del 2002-03 con un duello tra due giocatori che hanno rappresentato molto per i due club: Edgar Davids e Antonio Cassano. IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE - I giallorossi con lo scudetto sul petto, la Juve che lo strapperà vincendolo all'ultima giornata. Siamo nel 2002, la partita all'Olimpico termina 0-0: Francesco Totti, protagonista di innumerevoli Roma-Juventus, viene contrastato con efficacia dalla coppia composta da Ciro Ferrara e Paolo Montero. ITALIA-BRASILE 3-2- Uno dei Roma-Juventus più memorabili è quello del 1983: capitolini avviati verso il tricolore, Signora a complicare il percorso vincendo 2-1 in rimonta. Un anno dopo il Mondiale, sembra di rivivere Italia-Brasile 3-2. Con gli azzurri Paolo Rossi e Bruno Conti stavolta contrapposti e Paulo Roberto Falcao, autore in Spagna del momentaneo 2-2 e anche in questa sfida del vantaggio che illude i padroni di casa prima dell'uno-due firmato Platini-Brio. AZZURRI CONTRO - Ancora due compagni di Nazionale, oltre che di club nel recente passato, a sfidarsi in uno stadio purtroppo vuoto causa pandemia. Giorgio Chiellini va al tiro, Leonardo Spinazzola alza la mano: è l'ultimo Roma-Juventus, giocato il 27 settembre 2020 e terminato 2-2. IERI E DOMANI - Una sfida che quest'anno si ripeterà, probabilmente, dopo Roma-Juventus del 9 gennaio 2022, in occasione della finale di Supercoppa tra i bianconeri e l'Inter. Edin Dzeko gioca ormai a Milano, Matthijs de Ligt è più che mai al centro della difesa di mister Allegri. Qui siamo nel campionato 2019-20, la Signora vince 2-1 e l'olandese, subentrato in corso d'opera per l'infortunio di Demiral, si rende autore di una nutrita serie di interventi gladiatori. UN FUTURO GIA' SCRITTO - C'è un futuro già scritto in questo scatto che mette a confronto Stephan Lichtsteiner e Pablo Daniel Osvaldo. Siamo nel 2012-13, il cammino della Juve è irresistibile, anche se a Roma vincono i padroni di casa. L'anno dopo i bianconeri devono viaggiare a ritmi record per tenere a distanza di sicurezza la formazione giallorossa. La sfida dell'Olimpico vede la Juve prevalere all'ultimo istante. Stavolta i due avversari sono compagni di squadra e originano la rete della vittoria: il cross è dello svizzero, il destro imparabile è dell'argentino."